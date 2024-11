S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl continua a vendere: ecco quanto avrebbero guadagnato per ora gli autori

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl continua a ottenere successo. Come vi avevamo segnalato, il team ha svelato che in meno di 48 ore l'opera è stata acquistata da oltre un milione di persone, tra PC e Xbox Series X|S, senza calcolare ovviamente le unità giocate tramite Game Pass.

I dati di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Secondo VG Insights, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha venduto oltre 1,4 milioni di unità su Steam fino al 24 novembre. Non sono quindi calcolati in tale cifra le unità di Xbox, che potrebbero comunque non essere moltissime.

La fonte afferma anche che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl era presente - al momento del lancio sulla piattaforma di Valve - all'interno di oltre 2,5 milioni di Liste dei desideri. 400.000 di queste aggiunge sono avvenute nell'ultimo mese prima del lancio. Quindi, ci potrebbero essere ancora oltre un milione di persone interessate all'acquisto del gioco, sul solo Steam, se vogliamo affidarci alle Liste dei desideri.

Per quanto riguarda la divisione delle vendite a livello mondiale, gli USA ovviamente sono la nazione dove sono state acquistate più copie, ovvero il 22% del totale. Per quanto riguarda le successive, si parla dell'Ucraina (16%), Germania (7%) e Cina (7%). Ovviamente sono stime e la compagnia Gamalytic non è della stessa opinione, in quanto parla di un 25,5% di unità vendute in Ucraina, un 15,3% in Turchia e infine la Russia, dove il gioco non è in vendita (anzi, forse è un atto di terrorismo giocarci per le autorità) ma è comunque possibile ottenere una copia in modo alternativo.

Secondo i dati di Gamalytic, il guadagno (già calcolando tasse e la percentuale di Valve) del gioco su Steam è di 66,7 milioni di dollari. Anche la classifica Steam conferma l'ottimo debutto di S.T.A.L.K.E.R. 2.