Star Wars: Skeleton Crew arriverà in anticipo su Disney+, rivela un trailer

Gli eventi di Skeleton Crew si svolgono in parallelo a quelli di The Mandalorian , dopo la caduta dell'Impero: un periodo molto interessante, che unitamente all'inedito focus sui bambini potrebbe donare alla serie un approccio diverso dal solito.

Ambientato nell'universo di Star Wars, lo show racconta la storia di un gruppo di bambini che si ritrovano a viaggiare in una galassia sconosciuta e piena di insidie, in una sorta di Goonies fantascientifico che promette tante emozioni, divertimento e un pizzico di originalità.

Star Wars: Skeleton Crew arriverà in anticipo su Disney+ : lo rivela il nuovo trailer della serie televisiva con Jude Law, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming con i primi due episodi nella notte fra il 2 e il 3 dicembre, alle 3.00 ora italiana.

Ritorno alla galassia lontana lontana

Annunciata un paio di anni fa, Star Wars: Skeleton Crew si appresta dunque a fare il proprio debutto su Disney+, e la speranza è che anche in questo caso gli appassionati di Star Wars si trovino di fronte a un prodotto di grande qualità, come accaduto con lo stesso The Mandalorian e con Andor.

Nel cast di Skeleton Crew troveremo, oltre a Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Alla regia ci saranno invece Jon Watts, David Lowery, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.

A occuparsi della sceneggiatura della serie sono stati Jon Watts e Christopher Ford, che svolgono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleeen Kennedy e Colin Wilson.