The Witcher deve vivere per sempre: GOG aggiunge due giochi della serie al Programma di preservazione

Come vi abbiamo già segnalato alcune settimane fa, CD Projekt ha dato il via a un progetto di conservazione dei videogiochi tramite GOG , la sua piattaforma. Tra i vari giochi che devono " vivere per sempre ", vi sono ora anche due titoli della compagnia: The Witcher e The Witcher 2: Assassins of Kings .

Le parole di CD Project su The Witcher e il programma di preservazione

In un post che annuncia l'inclusione dei due giochi nel Programma di conservazione, che attualmente comprende 102 titoli, CD Projekt Red afferma che The Witcher e The Witcher 2: Assassins of Kings "rappresentano le radici del nostro viaggio" e "con la cura e l'attenzione dei nostri amici del GOG Team, continueranno ad affascinare nuove generazioni di fan di Witcher".

Lo sviluppatore prosegue: "L'adesione a questa iniziativa garantisce che queste avventure iconiche rimangano accessibili e ottimizzate per i giocatori moderni, superando la prova del tempo come parte della storia del gioco. Ecco come preservare la storia del Lupo Bianco - e farla vivere per sempre!".

Parlando più in generale del programma di conservazione, si tratta di una collezione crescente di "giochi classici che GOG ha migliorato, con un impegno di risorse proprie per garantire la loro compatibilità con i sistemi moderni e renderli il più possibile piacevoli da giocare". Il negozio spiega che sottoporrà i giochi che aderiscono al programma a "test di qualità approfonditi e spesso applicherà miglioramenti personalizzati per garantire la compatibilità e la qualità della vita". Gli utenti possono aspettarsi che i giochi "funzionino sulle configurazioni attuali e future dei PC più diffusi" e che in generale siano "la versione migliore e più completa" che si possa trovare, con extra come manuali, contenuti bonus, DLC, "e persino caratteristiche che mancano in altre edizioni".