Il produttore di Dynasty Warriors vorrebbe creare dei musou basati su IP famose: cita anche Star Wars

Gli autori di Dynasty Warriors negli anni hanno lavorato sulla propria saga, ma hanno prestato la propria esperienza con i giochi di combattimento su larga scala anche ad altre IP, come The Legend of Zelda e Persona. Il produttore - Tomohiko Sho - ha però in mente anche altri franchise ai quali appoggiarsi.

Le parole del produttore di Dynasty Warriors: Origins

Parlando con la testata giornalistica The Gamer, il produttore di Dynasty Warriors ha affermato, in traduzione: "Sono interessato a realizzare Star Wars Warriors. Dopo aver realizzato Dynasty Warriors 3 mi è venuto in mente che un giorno mi piacerebbe realizzare un gioco di Star Wars Warriors. Il Signore degli Anelli Warriors è un'altra cosa che mi piacerebbe molto fare. Sono due IP che amo molto e sono progetti da sogno che spero di poter realizzare".

Sho spiega che non è ovviamente qualcosa di semplice e che dovrebbe parlare con tante persone per dare il via al tutto, perché i diritti con Il Signore degli Anelli sono complessi da gestire, ma a suo dire sarebbe perfetto per la serie Warrios. Ovviamente questo non significa che possiamo aspettarci l'arrivo di progetti di questo tipo: al momento sembrano unicamente idee del produttore e potrebbero benissimo non divenire mai realtà.

Ricordiamo infine che il team sta lavorando a Dynasty Warriors: Origins, il prossimo capitolo principale della serie di cui potete leggere il nostro provato.