I prototipi di iPhone 17 Air svelano uno spessore davvero ridotto

Ricordiamo che negli ultimi mesi Apple ha dovuto fronteggiare non poche problematiche legate allo spessore esiguo di iPhone 17 Air, con diverse difficoltà imputabili soprattutto alle dimensioni della batteria implementata al suo interno. Ad oggi, il primato dello spessore è detenuto da iPhone 6, fisso a 6,9 millimetri, seguito subito dopo da iPhone 6 Plus con i suoi 7,1 millimetri.

Secondo quanto si evince da alcuni prototipi messi in mostra da un recente report del portale The Information, iPhone 17 Air dovrebbe presumibilmente presentare uno spessore compreso rispettivamente tra i 5 e i 6 millimetri . Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe dunque di una significativa riduzione a confronto del modello standard più recente, iPhone 16, che presenta invece uno spessore fermo a 7,8 millimetri.

iPhone 17 Air: il probabile periodo d'uscita

Chiaramente al momento è ancora troppo presto per conoscere una data d'uscita precisa per il nuovo iPhone 17 Air, che assieme al resto della nuova serie di smartphone potrebbe verosimilmente vedere la luce a cavallo tra settembre e ottobre 2025, in linea con quanto avvenuto finora con le precedenti generazioni.

iPhone 17 Air

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.