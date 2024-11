iPhone 17 Air potrebbe non essere così sottile come pensavamo

Il nuovo modello completamente inedito di iPhone potrebbe non essere così sottile come pensato in origine.

Da ormai diversi mesi si susseguono senza soluzione di continuità diversi rumor riguardanti iPhone 17 Air, la nuova variante completamente inedita dello smartphone di Cupertino (di cui avrebbe trovato recentemente il fornitore per il display) che promette uno spessore ridotto rispetto al modello standard che noi tutti conosciamo. Stando però alle ultime indiscrezioni, iPhone 17 Air potrebbe non essere così sottile come previsto in origine: scopriamone tutti i dettagli.

iPhone 17 Air: sottile, ma non troppo Il rumor in questione proviene dall'utente yeux1122 sulla piattaforma sudcoreana Naver, secondo cui lo spessore del nuovo iPhone 17 Air sarebbe basato fondamentalmente sulla batteria utilizzata al suo interno. L'intenzione iniziale di Apple era infatti quella di utilizzare una tipologia completamente nuova di batteria, scelta che sarebbe stata presto accantonata a causa di problematiche inerenti i costi di produzione e il processo di realizzazione stesso. iPhone 17 Air Il report in questione suggerirebbe che la batteria di iPhone 17 Air prevista attualmente avrebbe uno spessore indicativo di circa 6 millimetri. Tra gli iPhone più sottili di sempre ricordiamo in particolare iPhone 6, che tutt'oggi detiene il primato con i suoi 6,9 millimetri, seguito subito dopo da iPhone 6 Plus, fermo a 7,1 millimetri. Il modello standard di iPhone 16, recentemente lanciato sul mercato, presenta invece uno spessore di 7,8 millimetri, anche nel caso del modello Plus.