Bleach: Rebirth of Souls presenta Nelliel con un nuovo gameplay trailer

Stando alla descrizione offerta, Nelliel è una combattente che può sfogare tutta la potenza accumulata in una singola esplosione di energia e usare degli attacchi dalla distanza rimanendo fuori dalla portata dei nemici. Come possiamo vedere nel filmato, inoltre, una volta attivata la Resurreccion può utilizzare un moveset completamente differente basato su rapide combo di lancia.

Prosegue la campagna promozionale a suon di trailer di Bleach: Rebirth of Souls , con il nuovo filmato pubblicato da Bandai Namanco tutto dedicato a Nelliel , che conferma la presenza della ex Espada all'interno del roster del picchiaduro.

Bleach: Rebirth of Souls è in arrivo su PC e console il prossimo anno

Bleach: Rebirth of Souls è un picchiaduro 3D in cui possiamo impersonare i personaggi più iconici del manga e anime ideato da Tite Kubo. Il gioco include una modalità storia che permette di rivivere le avventure e le battaglie di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni, oltre a modalità multiplayer online per sfidare amici e giocatori di tutto il mondo.

Il gioco sarà disponibile nei negozi fisici e digitali nei primi mesi del 2025, per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC, con maggiori dettagli sulla data di uscita che potrebbero arrivare molto presto. Se questo filmato non vi è bastato, recentemente abbiamo visto anche i trailer dedicati a Izuru Kira, Renji Abarai e Ulquiorra.