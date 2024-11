Sonic the Hedgehog 2006 tornerà con un remake? Shun Nakamura spera di realizzarlo

A proposito di questo capitolo, Nakamura ha rivelato che Silver era stato immaginato originariamente come un alieno dotato di poteri psichici , prima che il team decidesse di trasformarlo in un riccio venuto dal futuro.

Quando gli è stato chiesto, il producer giapponese ha parlato di come sia gli episodi classici della serie che quelli più recenti siano affascinanti, nell'ambito di eventuali remake, e ha già affermato in passato di voler rivisitare Sonic 06 .

Si è parlato anche di Sonic X Shadow Generations

Durante l'incontro si è discusso naturalmente di Sonic X Shadow Generations, che ha totalizzato ottime vendite al lancio e che ha contribuito a rilanciare le avventure di Sonic nella forma di un remake arricchito e migliorato.

Kazuyuki Hoshino ha detto che il design di Shadow è stato influenzato dal trucco tipico del teatro Kabuki al fine di rappresentare un eroe forte, dotato di abilità sovrumane, mentre Nakamura ha parlato di come l'hub del gioco non dovesse in origine essere grande come appare nella versione finale.

Hoshino ha aggiunto che le rivelazioni legate alla famiglia di Eggman e Maria hanno spinto il team a immaginare possibili idee per un eventuale spin-off dedicato alla famiglia di Robotnik, che tuttavia potrebbe anche non vedere mai la luce.