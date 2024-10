Il nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls ha come protagonista Izuru Kira

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Bleach: Rebirth of Souls, il picchiaduro basato sull'anime e manga di Tite Kubo realizzato dal team di Tamsoft. Questa volta il filmato si concentra su Izuru Kira, il tenente della terza divisione del Gotei 13, e il suo peculiare stile di combattimento.

Come possiamo vedere nel filmato, il repertorio di mosse di questo personaggio include rapidi fendenti di spada e magie con cui agganciare e tirare a sé il nemico o immobilizzarlo sul posto. Attivando il potere della zanpakuto Wakisube, che, proprio come nell'opera originale, è in grado di appesantire e rallentare i movimenti dell'avversario mandando a segno colpi.