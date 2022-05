Star Wars Skeleton Crew: nuova serie TV di Disney+ con Jude Law, ecco il periodo di uscita

Disney e Lucasfilm hanno annunciato una nuova serie di Star Wars, chiamata Star Wars Skeleton Crew. Sarà disponibile su Disney+ nel corso del 2023 e vedrà tra i propri protagonisti anche Jude Law.

Star Wars Skeleton Crew si focalizzerà su un gruppo di bambini di circa dieci anni, provenienti da un "piccolo pianeta", che si sono persi all'interno della galassia di Star wars. La storia sarà legata al loro ritorno a casa. Viene precisato che non sarà una serie per bambini. Offirà "una diversa prospettiva sull'universo di Star Wars". La serie era un tempo nota con il nome in codice "Grammar Rodeo". Cronologicamente, è ambientata dopo il Ritorno dello Jedi, più o meno nello stesso periodo di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

I produttori esecutivi saranno Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau e Dave Filoni. Jude Law è un famoso attore che ha recitato in Animali Fantastici nei panni di Albus Silente, in Captain Marvel, King Arthur, Grand Budapest Hotel, Anna Karenina, Hugo Cabret, Sherlock Holmes Gioco di Ombre e moltissimi altri film e serie TV.

Questa sera, Disney ha anche annunciato la data di uscita con teaser trailer di Andor, il mese di uscita della terza stagione di The Mandalorian e ha mostrato la prima immagine del film di Indiana Jones in arrivo nel 2023.