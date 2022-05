The Mandalorian Stagione 3: mese di uscita e logo svelati ufficialmente per la serie TV Disney+

Disney e Lucasfilm hanno annunciato che la Stagione 3 di The Mandalorian - serie di Star Wars - arriverà su Disney+ a febbraio 2023. L'annuncio è stato dato tramite Twitter, come potete vedere poco sotto.

L'immagine condivisa insieme al tweet mostra il logo di Star Wars The Mandalorian, in colorazione verde e gialla. All'interno della seconda A di "Mandalorian" è posizionato il protagonista, il Mandaloriano che dà nome alla serie, insieme al piccolo (per dimensioni) Grogu.

Il tweet recita, in traduzione: "Il Mandaloriano e Grogu continuano il proprio viaggio nella Stagione 3 di The Mandalorian, in streaming da febbraio 2023 solo di Disney Plus". Per il momento questo è tutto quello che è stato condiviso dall'account ufficiale.

Ricordiamo che The Mandalorian è arrivato alla terza stagione, ma parte della trama della serie è contenuta in The Book of Boba Fett, anch'esso disponibile tramite Disney Plus.

Infine, vi ricordiamo che è stata annunciata anche la data di uscita, insieme a un trailer, di Andor, serie TV dell'universo di Star Wars, in arrivo su Disney+. Andor seguirà le vicende di Cassian Andor, apparso in Star Wars Rogue One.