NVIDIA DLSS Super Resolution è disponibile ora in Void Crew e Towers of Aghasba

La tecnologia NVIDIA DLSS Super Resolution è ora disponibile in due nuovi giochi, Void Crew e Towers of Aghasba . Si arricchisce così il già ampissimo catalogo dei titoli che supportano ufficialmente le funzionalità delle schede video RTX.

C'è anche War Thunder

Il ricco catalogo dei giochi che utilizzano le tecnologie NVIDIA vede l'arrivo anche di War Thunder, il simulatore bellico che introduce con l'ultimo aggiornamento il supporto al ray tracing per i riflessi, l'acqua e le ombre.

"I giocatori possono ora abilitare diverse opzioni avanzate, come occlusione ambientale in ray-tracing, riflessi opachi e trasparenti in ray-tracing, acqua in ray-tracing e ombre in ray-tracing, ciascuna personalizzabile con impostazioni di qualità scalabili per adattarsi a diverse configurazioni di PC", si legge nel comunicato stampa di NVIDIA.

"Inoltre, è possibile attivare DLAA per ottenere la massima qualità grafica su sistemi ad alte prestazioni."