Se Avowed avrà successo arriverà Pillars of Eternity 3? Il director Josh Sawyer dice cosa vuole fare

Avowed è ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, ma ovviamente non è affatto simile a tale serie, per esempio per quanto riguarda il genere.

Possiamo forse sperare che in futuro arrivi un Pillars of Eternity 3? Soprattutto nel caso nel quale Avowed abbia grande successo? A parlare è il director di Pillars of Eternity, Josh Sawyer.