Pillars of Eternity 3? Seguirebbe la via di Baldur's Gate 3, per Josh Sawyer

Pillars of Eternity 2: Deadfire ha segnato profondamente Obsidian Entertainment. Il suo fallimento commerciale è stato uno dei motivi che ha spinto la compagnia a vendersi a Microsoft. Non solo, ma ha anche reso problematico il proseguimento della serie, tanto che il seguito apocrifo ha preso un nome completamente diverso: Avowed.

Che forma prenderebbe un eventuale Pillars of Eternity 3? A spiegarlo è stato il design director, nonché nome storico del mondo dei giochi di ruolo elettronici e di Obsidia, Josh Sawyer, che ha parlato di un titolo 3D, con Baldur's Gate 3 come modello, in un'intervista concessa a PC Gamer.