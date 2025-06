Annunciato un taglio dei prezzi di Songs of Conquest dopo le proteste, sviluppatori chiedono di modificare le recensioni

Magnus, il CEO di Lavapotion, ha annunciato il taglio dei prezzi dello strategico a turni Songs of Conquest, arrivato dopo le proteste degli utenti dovute all'aumento dei prezzi, in particolare in alcune regioni.

"Abbiamo letto i vostri commenti e le vostre recensioni. Ci avete fatto capire chiaramente cosa pensate delle recenti modifiche ai prezzi: cosa vi è sembrato giusto, cosa no, e come queste variazioni hanno colpito in modo diverso le varie regioni. Vi abbiamo ascoltato, e abbiamo grandi novità da condividere." Ha spiegato Magnus, svelando la novità, ma non prima di aver tessuto le lodi dell'editore: "Insieme al nostro publisher, Coffee Stain, abbiamo discusso a lungo di questa situazione. Sono stati incredibilmente supportivi, e siamo grati di collaborare con un partner che condivide la nostra visione di equità e fiducia a lungo termine con la community. Le seguenti modifiche non sarebbero state possibili senza il loro appoggio!"