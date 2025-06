Gli sviluppatori di Auroch Digital hanno spiegato in un'intervista che Warhammer 40.000: Boltgun 2 attinge a un universo ancora ricco di opportunità, e che sarebbero ben felici di poter continuare a sfruttarle con nuovi ed entusiasmanti progetti.

"La lore sembra infinita, ci sono così tanti luoghi incredibili da esplorare e ognuno di essi è caratterizzato da un'identità ben distinta", ha detto Zachary Cundall, lead producer di Warhammer 40.000: Boltgun 2.

"Ognuno ha un legame con determinate fazioni o personaggi, e poterli portare in vita in così tante forme artistiche diverse è per noi una fonte d'ispirazione. Sentiamo che Boltgun ci consente davvero di abbracciare l'anima esagerata del grimdark come mai prima d'ora."

"È sicuramente un bel problema da avere!", ha scherzato il lead designer Matt Bone riferendosi alla gran quantità di materiale di Warhammer 40K fra cui scegliere. "Ci dà un enorme vantaggio quando realizziamo un gioco: invece di partire da zero, abbiamo un universo con decenni di lore ricco alle spalle."

"Giocarci dentro è davvero divertente ed è una fonte continua di ispirazione per inventare nuove meccaniche... La parte difficile del lavoro è ridurre quell'universo vastissimo a qualcosa di gestibile e coerente, e dobbiamo prendere decisioni difficili su cosa includere e cosa lasciare fuori."