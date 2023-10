Focus Entertainment, +30% di entrate grazie a Warhammer 40.000: Boltgun e Aliens: Dark Descent

Focus Entertainment ha fatto segnare un +30% di entrate nel corso dell'ultimo trimestre, +70% considerando la prima metà dell'anno fiscale, grazie al successo di titoli come Warhammer 40.000: Boltgun e Aliens: Dark Descent , ma anche Train Sim World 4 e Chants of Sennaar.

Prospettive future

"Da qui alla fine dell'anno finanziario, i team saranno mobilitati specificamente per migliorare e ottimizzare Atlas Fallen e per preparare l'uscita di Banishers: Ghosts of New Eden e Warhammer 40.000: Space Marine 2", si legge ancora nel comunicato.

"Banishers: Ghosts of New Eden, un nuovo franchise di proprietà congiunta con DON'T NOD, verrà pubblicato il 13 febbraio 2024 in contemporanea su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa nuova data di uscita offrirà condizioni più favorevoli dopo la fine del 2023, caratterizzata da un gran numero di lanci di giochi sul mercato."

"Infine, per quanto riguarda Space Marine 2, basato su una licenza iconica e sviluppato da Saber Interactive, i team stanno attualmente lavorando duramente per garantire che tutte le caratteristiche del gioco siano all'altezza del suo potenziale."