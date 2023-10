Pentiment su Switch o iPad? 'Penso che sia possibile', dice il game director

Uno dei più grandi giochi del 2022 di Microsoft è per certo Pentiment , l'avventura narrativa ad ambientazione medievale recepita in modo ottimo dai giocatori e dalla stampa specializzata. Purtroppo, è disponibile solo su PC e Xbox e quindi alcuni giocatori non hanno modo di accedere a questo capolavoro. Non si devono però completamente perdere le speranze, perché una versione Switch o una versione mobile non sono completamente impossibili.

I giochi di Microsoft su altre console

Come sappiamo, Microsoft non è completamente chiusa alla pubblicazione di giochi su piattaforme non Xbox. In passato ha pubblicato ad esempio Ori and the Will of the Wisps o più recentemente, tramite Bethesda, Quake 2 Enhanced Edition. Non è impossibile che Pentiment arrivi su altre piattaforme, anche se dalle parole di Sawyer pare che per il momento non sia consigliabile rimanere con il fiato sospeso.

Inoltre, sappiamo che non vi è alcun seguito in programma, sempre secondo Josh Sawyer.