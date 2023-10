Xbox Series X|S sulla Sphere di Las Vegas, lo spot è spettacolare: ecco il video

Uno spot dedicato a Xbox Series X|S è stato proiettato nelle scorse ore sull'enorme Sphere di Las Vegas, l'innovativa arena dotata di una struttura sferica ricoperta di sofisticati display LED, e come si può vedere nel video qui sotto il risultato è spettacolare.

Ieri in un editoriale abbiamo parlato di come Xbox Series X|S abbia bisogno di investimenti nel marketing, e la (vera?) risposta di Microsoft non si è fatta attendere, con pochi secondi di pubblicità che tuttavia saranno costati una cifra spropositata all'azienda.