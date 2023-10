Xbox Series X|S arranca in Europa anche con Starfield, è ora di investire nel marketing?

I dati di vendita del mercato videoludico europeo di settembre dipingono un quadro alquanto curioso: da una parte abbiamo Starfield sulla vetta della classifiche di vendite, a riprova di quanto era attesa la nuova epopea nello spazio di Bethesda, dall'altra troviamo Xbox Series X e S che non solo non hanno visto i loro numeri crescere, come è lecito aspettarsi al lancio di un'esclusiva di grossa portata, ma addirittura hanno registrato un calo delle vendite del 35% anno su anno.

Insomma, appare chiaro che qualcosa nel vecchio continente non funziona come dovrebbe per Microsoft, specialmente per quanto riguarda lato marketing e comunicazione. Anche perché dall'altra parte troviamo PS5 che, nonostante un 2023 un po' meno ricco del solito lato esclusive e con l'ultima uscita ormai a giugno, a settembre è stata in grado di registrare in Europa un +175% anno su anno. Va detto che nello stesso periodo dello scorso anno le scorte nei negozi erano decisamente scarse, ma parliamo comunque di un risultato notevole.

Merito della fidelizzazione degli utenti dopo i successi di PS4? Sicuramente è un fattore da tenere in considerazione, ma la differenza più grande la si vede soprattutto nella comunicazione. Tralasciando gli annunci fatti con freddi post sul PlayStation Blog, Sony sa bene come spingere l'acceleratore quando serve, ricordiamo ad esempio iniziative particolari come le PS5 piazzate nelle grandi città o più recentemente i cartelloni 3D di Marvel's Spider-Man 2 a Roma, la onnipresente presenza del marchio PlayStation nella Champions League e in televisione con ammiccanti spot pubblicitari. O ancora, i numerosi bundle lanciati sin dal lancio con alcuni dei titoli più venduti nel nostro mercato, come quello con EA Sports FC 24 ad esempio.

Tutti investimenti da decine di milioni di dollari, ma che poi all'atto pratico sono indispensabili per valorizzare la console e le sue esclusive. E, come dimostrano i dati di vendita, fanno la differenza eccome.