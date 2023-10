Cities: Skylines 2, i primi voti sono positivi, ma con qualche critica

Sono emerse oggi le recensioni di Cities: Skylines 2, cosa che ci consente di fare una raccolta dei primi voti per il gioco, che risultano generalmente positivi ma con alcune critiche anche piuttosto drastiche e valutazioni miste.

Prima di tutto, vi ricordiamo di andare a leggere la nostra recensione di Cities: Skylines 2, che rientra in quelle decisamente positive, come potete vedere. L'articolo di Francesco Serino tratteggia un quadro decisamente positivo della nuova simulazione di costruzione e gestione di città, mettendo in risalto la libertà creativa concessa al giocatore e la profondità degli strumenti messi a disposizione.

Varie altre recensioni menzionano le evoluzioni effettuate sulla base già molto solida del capitolo precedente, ma alcuni sembrano uscire alquanto dal coro, andando a criticare pesantemente i problemi tecnici rilevati in questa build di Cities: Skylines 2 e una certa mancanza di contenuti e ripulitura generale, pera certe recensioni.