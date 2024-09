Cities: Skylines 2 un anno dopo: vari DLC sono stati rimandati di nuovo, il team spiega perché

Cities: Skylines 2 sta per compiere un anno e la sua situazione non pare essere particolarmente migliorata. Il team di sviluppo di Colossal Order sta lavorando per risolvere una serie di problemi e per sviluppare i nuovi contenuti promessi prima dell'arrivo del gioco.

Parlando proprio dei DLC, il team ha ora rimandato l'espansione Bridges & Ports, prevista ora per il secondo trimestre del 2025: parliamo di un anno di ritardo rispetto alla data di uscita originale. Vediamo però nel complesso la situazione del DLC di Cities: Skylines 2: