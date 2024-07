Le versioni PS5 e Xbox di Cities: Skylines 2 sono state rinviate da Paradox Interactive

Il motivo di questo ritardo è dovuto al fatto che le versioni console del city builder " non hanno raggiunto la stabilità e i target di performance" stabiliti dallo studio e, nonostante i progressi fatti, sono stati riscontrati dei problemi ancora non risolti che impattano negativamente sull'esperienza di gioco complessiva, che hanno costretto dunque a rinviare la pubblicazione.

Tramite un post pubblicato da Paradox Interactive, la compagnia ha annunciato che le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cities Skylines 2 sono state posticipate . Non saranno dunque disponibili a ottobre, come pianificato in precedenza, e al momento il team non è in grado indicare un nuovo periodo di uscita preciso, che non è escluso potrebbe slittare anche all'inizio del 2025.

Le parole del team di Paradox Interactive

"Cari giocatori su console, vogliamo aggiornarvi sul programma di pubblicazione delle versioni console di Cities: Skylines 2. Purtroppo, non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi di stabilità e prestazioni che avevano fissato per queste versioni. Senza un "Release Candidate" (RC) non siamo in grado di rispettare la finestra di lancio di ottobre", recita il post pubblicato da Paradox Interactive sul forum ufficiale del gioco.

Uno scorcio di una città creata in Cities: Skylines 2

Come accennato in apertura, al momento Paradox Interactive sta lavorando su alcuni problemi maggiori e purtroppo al momento non è in grado di offrire una nuova finestra di lancio del gioco su PS5 e Xbox Series X|S più precisa, anche per via dei precessi di test e certificazione, con maggiori dettagli in merito che potrebbero arrivare il mese prossimo.

"Anche se stiamo facendo progressi lenti ma costanti, ci sono ancora problemi irrisolti che influenzano il gioco in modi che danneggiano l'esperienza che vogliamo offrire ai giocatori. Ci aspettiamo di crare una nuova "RC" nel mese di agosto. Questa valutazione determinerà se potremo iniziare il processo di certificazione e fornire una data di uscita solida, oppure se sarà necessario affrontare ulteriori problemi."

"Ci rendiamo conto che questo è deludente e non è nemmeno quello che avevamo sperato. Tuttavia, ci impegniamo a tenervi informati durante questo processo di sviluppo. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il vostro sostegno".

Paradox aveva accennato alle versioni console di Cities: Skylines 2 il mese scorso, in concomitanza con il lancio dell'atteso aggiornamento gratuito con un nuovo sistema economico. Anche in quella occasione era stata ribadito il lancio per ottobre, ma precisando che comunque il gioco stava passando attraverso una serie di test per assicurare il necessario livello di performance e stabilità. Insomma, questo rinvio farà storcere il naso a tutti coloro che attendevano con ansia il gioco su console, ma quantomeno dovrebbe scongiurare i problemi visti al lancio della versione PC.