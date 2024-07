Cataclismo: abbiamo provato un tower defense come pochi!

Abbiamo provato Cataclismo , e lo abbiamo fatto anche perché il suo nome ci piaceva da impazzire. Non prendiamoci in giro: oltre a grafica, gameplay e tutto il resto, a un buon videogioco serve anche un titolo che attiri l'attenzione e rimanga impresso nella memoria. È esattamente quello che è accaduto a noi con questo gioco che prima ci ha incuriosito con il suo nome, poi ci ha conquistato con il suo gameplay e infine ci ha rassicurato con il suo pedigree.

È un mix decisamente interessante che Cataclismo spiega, passo dopo passo, tramite una lunga fase introduttiva in cui dovremo avanzare attraverso una foresta piena di pericoli, ma dove però troveremo anche vari personaggi di classi diverse pronti ad aiutarci spiegandoci le loro rispettive peculiarità. Pian piano che avanzeremo sbloccheremo nuovi pezzi con i quali riparare scalinate e ponti, in modo che una volta terminata la fase tutorial il giocatore abbia tutti gli elementi essenziali per iniziare a costruire la sua base e a difendersi dagli attacchi sempre più frequenti degli orrori che minacciano la nostra avventura.

Cataclismo non è un gioco di ruolo, ma prova ad unire meccaniche da strategico in tempo reale con una struttura da tower defense ; in mezzo troviamo un sistema di costruzione in terza persona preciso e intrigante con il quale tirar su enormi fortezze o più semplicemente riparare le strutture nascoste nel paesaggio per avanzare nelle fasi più esplorative del gioco.

Castelli di voxel

Lo scopo del gioco è quello di trovare una potente maga in grado di ripristinare l'ordine nel mondo, oramai corrotto dall'uso spregiudicato di una risorsa che gli abitanti credevano illimitata e che invece ha generato un cataclisma in grado di corrompere, forse per sempre, quello che un tempo era un vero e proprio paradiso terrestre. Ancora peggio: molti abitanti e forse anche alcuni animali sono stati trasformati in quelli che il gioco chiama proprio orrori, figure buie e veloci che seminano distruzione e attaccano a vista chiunque si imbatta nel loro campo visivo. No, non è ancora finita: la notte gli orrori si uniscono in temibili orde che dovremo cercare di tenere a bada allestendo difese sempre più elaborate e mura sempre più imponenti.

Esplorare è possibile in Cataclismo, a preparatevi con le migliore truppe se vorrete ritornare alla base

Anche perdere è uno spettacolo visto che la grafica in voxel prevede crolli davvero scenografici. Se vi state chiedendo dove avete già sentito tutto questo, sono gli stessi sviluppatori a rivelarcelo: l'ispirazione per creare un prodotto come Cataclismo viene da un gioco di grande successo di una manciata di anni fa intitolato They are Billions, dove al posto degli spettrali orrori di questo titolo c'erano i ben più classici zombie.