Xbox Series X|S, il nuovo trailer live action è ricco di atmosfera

Il nuovo trailer live action dedicato a Xbox Series X|S da Microsoft, intitolato non a caso "Wake Up and Dream - Power Your Dreams", esplora i fantastici mondi e le atmosfere accessibili tramite la console.

Protagonista del video è una ragazza che si ritrova a viaggiare appunto in questi scenari, dai pianeti di Starfield alle terre lontane di Senua's Saga: Hellblade 2, passando per le frenetiche gare di Forza Motorsport e il futuro decadente di Cyberpunk 2077.