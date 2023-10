INDIKA è un'avventura con protagonista una giovane suora che parla col diavolo

INDIKA è la nuova avventura sviluppata dal team russo Odd Meter in cui vengono raccontate le vicende di una giovane suora che parla col diavolo, sullo sfondo della Russia del diciannovesimo secolo.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il primo trimestre del prossimo anno, INDIKA è stato prodotto da 11 bit studios, il team di This War of Mine, che ha dovuto supportare gli autori e aiutarli a trasferire i propri uffici a causa della guerra e del regime.

"Già prima dell'invasione dell'Ucraina ci trovavamo in una situazione precaria, lavorando a tematiche che in Russia possono costarti la galera", ha spiegato il game director Dmitry Svetlow, raccontando di come il team ha deciso di lasciare il paese a maggior ragione dopo l'inizio della guerra.

"Molti problemi della Russia odierna risiedono nell'infantilismo socio-politico che è stato inculcato nei cittadini nel corso dei secoli: umiltà, obbedienza e pazienza sono le virtù principali imposte dalla nostra cultura ortodossa."

"Non sorprende dunque che istituzioni come la Chiesa Russa Ortodossa siano di recente diventate uno dei principali strumenti della propaganda, chiamando i fedeli a morire per la loro patria e al contempo mostrando una mostruosa indifferenza nei confronti della vita delle persone."