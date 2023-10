PlayStation Plus Extra e Premium: spunta un gioco aggiuntivo a sorpresa, in USA

A-Train Express è una simulazione ferroviaria a dire il vero non molto conosciuta, ma comunque interessante per gli appassionati di simulazioni e di treni, due categorie che potrebbero intersecarsi facilmente con molti fruitori di videogiochi, in effetti.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere, considerando che spesso ci sono delle discrepanze tra varie aree geografiche per quanto riguarda i giochi messi a disposizione da Sony sui suoi servizi in abbonamento, ma in questo caso la questione sembra riguardare proprio un titolo aggiuntivo.

Sembra che gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium in USA siano destinati a ricevere un gioco aggiuntivo a sorpresa , che non era stato annunciato in precedenza da Sony, con l'arrivo di A-Train Express nel catalogo.

Un gioco a sorpresa, un po' di nicchia

A-Train Express, uno screenshot

Il titolo non era presente negli elenchi ufficiali dei giochi di ottobre 2023 per PlayStation Plus Extra e Premium, è stato praticamente scoperto nelle ore successive, quando è comparso come titolo scaricabile all'interno del catalogo per gli utenti in USA.

Si tratta di un titolo per PS4, giocabile su PS5 in retro-compatibilità e utilizzabile anche con PlayStation VR. Nel frattempo, i titoli annunciati per l'Europa sono disponibili dallo scorso martedì 17 ottobre.