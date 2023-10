PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi PS5 e PS4 di ottobre 2023 ora disponibili

I nuovi giochi PS5 e PS4 previsti per ottobre 2023 nel catalogo dei tier di abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da oggi, martedì 17 ottobre, apportando una bella dose di novità tra i titoli giocabili degli utenti che hanno una delle sottoscrizioni superiori del Plus di Sony.

I titoli di ottobre 2023 sono stati annunciati la settimana scorsa e approfonditi meglio anche nella nostra rubrica dedicata. Ricordiamo dunque di cosa si tratta nelle liste dei nuovi giochi qui sotto.

Giochi PS5 e PS4 - PlayStation Plus Extra e Premium:

Gotham Knights - PS5

Disco Elysium The Final Cut - PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - PS4, PS5

Alien Isolation - PS4

Dead Island Definitive Edition - PS4

Outlast 2 - PS4

Elite Dangerous - PS4

Far: Changing Tides - PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E

Eldest Souls - PS4, PS5

Röki - PS4, PS5

Giochi classici - PlayStation Premium: