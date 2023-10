PlayStation Plus, ottobre 2023: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West

La line-up di PlayStation Plus si rinnova a ottobre 2023 con l'arrivo di tre nuovi giochi per PS5 e PS4: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West.

PlayStation Plus vede a ottobre 2023 l'arrivo di tre nuovi giochi per PS5 e PS4, disponibili per tutte le tipologie di abbonamento alla piattaforma Sony: stiamo parlando di The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West, dunque una selezione decisamente variegata, capace in teoria di soddisfare i gusti più disparati. Dai bui corridoi della prigione di Black Iron, improvvisamente invasa da orde di mutanti, ai terreni agricoli da lavorare utilizzando veicoli e strumenti appositi, arrivando infine all'originale visione western del nuovo progetto dell'ex Arkane Raphael Colantonio, ci sarà senz'altro da divertirsi. Cosa ne pensano i lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro immancabile sondaggio, gli utenti del sito hanno espresso una moderata soddisfazione in merito ai giochi in arrivo a ottobre su PlayStation Plus: il 25% si è detto molto soddisfatto e il 32% abbastanza soddisfatto, per un totale di feedback positivi pari al 57%: molto meglio del solito.

The Callisto Protocol The Callisto Protocol, il protagonista esplora i bui scenari del gioco The Callisto Protocol è l'ultima creatura di Glen Schofield, il padre di Dead Space, e riprende dal capolavoro di Visceral Games diversi elementi: l'approccio survival horror fantascientifico, in primo luogo, ma anche specifici aspetti dell'interfaccia (vedi l'indicatore della salute integrato nel personaggio) e la voglia di terrorizzarci mentre esploriamo i corridoi di una struttura spaziale, in questo caso la prigione di Black Iron su Callisto. Protagonista dell'avventura è Jacob Lee, un corriere che finisce suo malgrado per essere coinvolto in un attacco terroristico a opera della squadra guidata da Dani Nakamura e si schianta con la sua nave sulla luna di Giove, dove viene catturato e rinchiuso appunto in una cella di Black Iron. Neanche il tempo di ambientarsi e la struttura viene messa a ferro e fuoco da orde di mutanti, prigionieri trasformatisi in mostri da cui l'uomo dovrà cercare di difendersi. Rispetto a Dead Space, il nuovo progetto di Schofield utilizza un sistema di combattimento che spesso e volentieri ricorre agli attacchi corpo a corpo, fornendoci una mazza e in seguito un manganello elettrico come strumento di difesa principale, eventualmente integrato da fucili, pistole e mitragliatrici. La riduzione delle distanze finisce però per esorcizzare il timore delle creature che popolano gli scenari, e così il risultato finale è un'esperienza meno spaventosa di quanto ci si aspettasse. Il valore produttivo e la realizzazione tecnica sono tuttavia aspetti di indiscutibile qualità per il gioco, che da questo punto di vista ci consegna personaggi estremamente realistici e un'effettistica sofisticata, che va ad aggiungere spessore alle ambientazioni: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di The Callisto Protocol.

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22, un bel trattore Il simulatore di Giants Software si è ritagliato negli anni un pubblico numeroso e appassionato, che apprezzerà senz'altro l'approdo di Farming Simulator 22 nel catalogo di PlayStation Plus. Come da tradizione, la nuova edizione introduce alcune novità che vanno ad aumentare ulteriormente il grado di fedeltà rispetto alle attività reali di chi si occupa di gestire un'azienda agricola. Così arrivano nuove colture, nuove mappe, nuovi macchinari e naturalmente nuovi marchi realmente esistenti, che con i loro strumenti ci aiuteranno ad arare i terreni, effettuare la semina, mietere il grano, raccogliere frutta e verdura per poi procedere al confezionamento e alla distribuzione, stavolta con la possibilità di considerare anche il ciclo delle stagioni. Avete letto la nostra recensione di Farming Simulator 22?

Weird West Weird West, uno scontro a fuoco Diretto da Raphael Colantonio, ex presidente nonché fondatore di Arkane Studios, Weird West è un action RPG ambientato appunto in una rivisitazione fantasy del selvaggio west, dominata dalla violenza e dalla magia. Protagonista del gioco è un misterioso viaggiatore che può prendere il controllo di cinque differenti personaggi, tutti dotati di abilità peculiari che aggiungono varietà a un gameplay dotato di un grande potenziale che però risulta per lo più inespresso. Come abbiamo scritto nella recensione di Weird West, infatti, le tantissime meccaniche che caratterizzano questo titolo appaiono implementate in maniera confusionaria, il sistema di combattimento soffre di evidenti problemi di bilanciamento, l'intelligenza artificiale lascia a desiderare e aspetti come il crafting hanno trovato ben poco spazio, rivelandosi fondamentalmente inutili. Peccato.