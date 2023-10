Iron Man e Black Panther saranno i primi giochi Marvel del 'nuovo corso', per un rumor

Iron Man e Black Panther saranno i primi giochi Marvel del "nuovo corso" dopo diverse delusioni che, stando a un rumor, pare abbiano portato la divisione gaming dell'azienda a effettuare una riorganizzazione interna.

Con l'eccezione di Marvel's Spider-Man e, in misura minore, Marvel's Guardians of the Galaxy, non c'è dubbio che le proprietà intellettuali della casa delle idee finora non siano state sfruttate al massimo.

Chiaramente l'esempio più eclatante è Marvel's Avengers, che ha chiuso i battenti il 30 settembre dopo aver ottenuto risultati largamente al di sotto delle aspettative, nonostante la popolarità dei personaggi coinvolti.