Marvel's Guardians of the Galaxy, primi voti positivi per il nuovo action Square Enix

Oggi è anche il giorno di Marvel's Guardians of the Galaxy, le cui recensioni sono uscite in queste ore in tutto il mondo, consentendoci dunque di fare una panoramica sui primi voti raccolti dal nuovo action game di Square Enix, che a quanto pare sono positivi.

Per chi non avesse seguito la questione, si tratta del nuovo action game sviluppato da Eidos Montreal e pubblicato da Square Enix, incentrato sulla licenza ufficiale dei Guardiani della Galassia di Marvel, dunque un nuovo progetto che prosegue dopo l'operazione Marvel's Avengers da parte di Crystal Dynamics.

Marvel's Guardians of the Galaxy è un action game con visuale in terza persona piuttosto classico ma caratterizzato dall'inconfondibile ambientazione e dai carismatici personaggi della serie. Finora i voti sono positivi, con un Metascore che si aggira sugli 80 o poco più, con le recensioni che si concentrano soprattutto sull'ottima narrazione e anche su notevoli elementi di gameplay tra varietà delle situazioni e combattimenti.

Vi rimandiamo intanto alla nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, mentre riportiamo qui sotto alcuni dei primi voti emersi in queste ore: