Tormented Souls: data d'uscita ufficiale della versione console svelata

La pagina ufficiale dell'edizione fisica del survival horror classico Tormented Souls, ha svelato la data d'uscita ufficiale del gioco su console: 25 febbraio 2021. Finora l'editore PQube e gli sviluppatori di Dual Effect e Abstract Digital Works non avevano fornito giorni esatti, ma adesso sappiamo quando ci potremo giocare anche su piattaforme diverse dal PC.

Per maggiori dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Tormented Souls in cui abbiamo scritto:

Tormented Souls è un buon primo passo per Dual Effect nel mondo dei survival horror: il loro omaggio agli anni '90 è palese senza scadere nel plagio, gli enigmi sono ben congeniati, l'atmosfera c'è tutta e pur ispirandosi alla vecchia scuola hanno dato qualche tocco in più per rendere l'esperienza meno rigida. Dal punto di vista tecnico ha le sue spigolosità, soprattutto per quanto riguarda i filmati di gioco, ma il cuore dell'esperienza - gli enigmi e l'atmosfera - è stato rispettato molto bene ed è più che sufficiente per premiare il lavoro degli sviluppatori. Encomiabile anche il lato artistico (fatta eccezione per la protagonista), che mette in scena ambientazioni curatissime. Speriamo che questo promettente inizio possa portare a una crescita costante.