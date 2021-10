Xbox Series X|S con Nvidia GeForce Now, il servizio ora funziona via Microsoft Edge

Su Xbox Series X|S è ora possibile giocare ai giochi PC attraverso Nvidia GeForce Now, visto che il sistema ora è supportato da Microsoft Edge, la nuova versione del browser internet utilizzabile anche direttamente all'interno delle console.

Solo pochi giorni fa era stato annunciato il supporto in arrivo per GeForce Now su Microsoft Edge e a quanto pare questo è già stato attivato, in base a quanto riferito da The Verge che ha pubblicato anche una sorta di video in cui Tom Warren spiega il funzionamento della piattaforma attraverso Xbox Series X|S.



Si tratta, in pratica, di avviare il servizio attraverso Edge, che nella nuova versione Chromium si apre anche a queste modalità di fruizione, come abbiamo visto in precedenza anche con Google Stadia. Si tratta, anche in questo caso, di cloud gaming attraverso lo streaming di giochi dai server Nvidia.

Particolarmente interessante è il fatto che venga supportato anche l'uso di mouse e tastiera, ma il sistema risulta ancora un po' scomodo da usare e necessiterà probabilmente di alcune ottimizzazioni ulteriori: come fa notare Tom Warren nel video, la tastiera virtuale tende a comparire appena si avvia un input con il sistema di controllo, inoltre risulta ancora esserci una notevole latenza che crea dei problemi nell'esperienza di gioco.

Tuttavia, è un inizio che dimostra ancora come Xbox Series X|S possano aprirsi a diverse tipologie di fruizione grazie ad alcune implementazioni particolari come le varie soluzioni di cloud gaming attualmente disponibili e supportate dalle console.