Xbox Series X|S: Nvidia GeForce Now arriverà presto grazie a Microsoft Edge

Xbox Series X|S potranno presto accogliere il servizio Nvidia GeForce Now, visto che la compagnia ha intenzione di sbloccare l'uso del cloud gaming attraverso Microsoft Edge Chromium, la nuova versione del browser internet interno alle console.

L'informazione è giunta di recente attraverso Nvidia proprio con l'annuncio del nuovo server e nuovo piano per il gioco in streaming annunciato durante la settimana, che porta il livello di performance al pari della RTX 3080 attraverso l'apertura di un nuovo tier di abbonamento.



Con la nuova organizzazione, Nvidia ha introdotto un nuovo tipo di sottoscrizione che consente id giocare oltre mille giochi con caratteristiche tecniche fino a 1440p e 120 fps, attraverso l'introduzione della nuova sottoscrizione da 99,99 euro ogni 6 mesi. Ma al di là di questo, con l'update generale è arrivata anche una notizia molto interessante per gli utenti Xbox Series X|S.

È infatti in arrivo un aggiornamento di GeForce Now che consentirà di utilizzare la tecnologia Nvidia attraverso Microsoft Edge, cosa che non era pienamente possibile in precedenza. Attraverso questo update di sistema, gli utenti Xbox Series X|S dovrebbero essere in grado di utilizzare GeForce Now direttamente dalla console, considerando che questa fa funzionare una versione completa del browser, in maniera simile a quanto accade già con Google Stadia.

In questa maniera, le console Microsoft otterrebbero ulteriori possibilità di accesso a un nuovo catalogo di giochi per PC in continua espansione, come abbiamo visto anche nel recente aggiornamento che ha introdotto New World e altri titoli, oltre anche a situazioni particolari come l'apertura di possibilità apparentemente assurde come God of War su Xbox, prossimamente.