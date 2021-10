New World disponibile su GeForce NOW, insieme a vari altri giochi in catalogo

Il catalogo di GeForce NOW, il servizio Nvidia che consente di giocare in streaming su PC ai possessori delle GPU della compagnia, ha ottenuto in queste ore un'espansione con diversi nuovi giochi utilizzabili, tra i quali troviamo anche New World, l'MMO di Amazon Games che è diventato in breve un vero e proprio fenomeno di massa.

L'aggiornamento di oggi di GeForce NOW introduce diverse novità, come il nuovo server e nuovo piano per il gioco in streaming in 1440p a 120 FPS, che ora dovrebbe raggiungere una qualità al livello di Nvidia GeForce RTX 3080 attraverso nuovi piani su abbonamento. Come abbiamo visto, il servizio è strutturato su diversi tier: continua ad esserci la versione base gratuita, quella Priority a 9,99 euro al mese o 49,99 euro semestrale e la RTX 3080 a 99,99 euro ogni sei mesi. Trovate tutte le informazioni a questo indirizzo nell'approfondimento dedicato.

Tuttavia, non c'è stato solo questo nell'aggiornamento di oggi: si parla infatti anche di espansione del catalogo di giochi supportati da GeForce NOW, che ora comprende anche New World, oltre a diversi altri titoli. Vediamo di cosa si tratta: