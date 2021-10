Apex Legends Escape: trailer svela la mappa tropicale Nuova Isola

Il canale YouTube di Apex Legends ha pubblicato un trailer dedicato a Nuova Isola, la mappa tropicale in arrivo con la Stagione 11 del battle royale.

Come potrete notare nel filmato nel player qui sopra, Nuova Isola all'apparenza sembra un posto perfetto per una bella vacanza e abbronzarsi, ma in realtà non è altro che il nuovo palcoscenico dove i personaggi di Apex Legends si daranno battaglia.

Nel video inoltre è possibile vedere alcuni animali, come dei ragni giganti, attaccare le Leggende. Questo sembrerebbe confermare un leak di alcuni mesi fa, che affermava che la mappa sarà popolata da mostri che attaccheranno i giocatori, dando quel pizzico di pepe in più ai match di Apex Legends che potrebbe risultare molto interessante. Inoltre appare anche Ash, la nuova Leggenda che in arrivo con la Stagione 11 e che pochi giorni fa è stata protagonista di un altro trailer.

Per maggiori dettagli su Nuova Isola, Ash, Pass Battaglia e tutte le altre novità di Apex Legends Escape l'appuntamento è fissato al 25 ottobre, giorno in cui verrà pubblicato un gameplay trailer con maggiori dettagli sulla Stagione 11, che vi ricordiamo avrà inizio il prossimo 2 novembre.