Apex Legends, Ash è la nuova Leggenda della Stagione 11: Escape

EA e Respawn Entertainment hanno svelato i primi dettagli di Apex Legends: Escape, ovvero la stagione 11 del celebre battle royale che inizierà il 3 novembre. Con un corto animato inoltre è stata svelata Ash, la nuova Leggenda in arrivo con la nuova season.

A quanto pare Ash si è stancata stanca di supervisionare le arene e ora è pronta a competere e a dimostrare che è lei l'unica vera predratice Apex. Nel nuovo corto della serie "Storie di Frontiera", che potete ammirare nel player qui sopra, vengono svelate le origine della nuova Leggenda, che tra l'altro è una degli antagonisti apparsi in Titanfall 2.

La Stagione 11 di Apex Legends inoltre introdurrà la SMG C.A.R., un arma descritta come "incredibilmente versatile, perfetta quando è il momento di dominare la battaglia e far cadere i nemici come mosche".

Ovviamente ci sarà anche un nuovo Pass Battaglia, con sfide giornaliere e settimanali per vincere ricompense uniche come Pack Apex, potenziamenti XP e skin, nonché la nuova stagione dei match classificati.

Maggiori novità, tra cui le abilità in battaglia di Ash, verranno svelate nei prossimi giorni. Nel frattempo siete ancora in tempo per partecipare all'evento di Halloween "Mostri Dentro" di Apex Legends.