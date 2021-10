Outriders arriva su Game Pass anche in versione PC: ecco la data

Microsoft, tramite il sito ufficiale di Xbox, ha annunciato che Outriders arriverà su Game Pass in versione PC a partire dal 19 ottobre 2021. Ecco tutti i dettagli su questa versione del gioco.

Prima di tutto, viene spiegato che i giocatori Xbox One e Xbox Series X|S di Outriders potranno trasferire i propri progressi tra console e versione Windows del gioco, così da poter continuare le proprie avventure iniziate su console senza perdere alcun avanzamento. Non potete però spostare i dati di altre versioni PC (come quella Steam) o di console non-Xbox nella versione Game Pass PC. Inoltre, ricordiamo che il gioco di Square Enix supporta il cross-play, quindi potrete comunque continuare a giocare con gli amici che rimarranno su console.

Una creatura di Outriders

Outriders è già disponibile sin dal lancio su Xbox One e Xbox Series X|S tramite Game Pass. Ora, chiunque sia abbonato a Game Pass PC o a Game Pass Ultimate potrà giocare senza costi aggiuntivi anche alla versione PC.

Outriders comprende tutti gli aggiornamenti rilasciati sin dall'uscita, ma sono disponibili alcuni extra per l'acquisto, come il pacchetto di contenuti Hell's Rangers, in sconto del 10% per gli abbonati Game Pass. Hell's Rangers propone armi, armature e design esclusivi, oltre ad alcune mod per armi che vi renderanno più forti nelle fasi iniziali di gioco.

Parlando sempre di Outriders: Square Enix non ha ancora pagato royalty a People Can Fly, pareggio non raggiunto?