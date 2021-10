Halo Infinite: presentazione della campagna e grandi annunci Xbox in arrivo, per un insider

Stando al noto insider Tom Henderson a breve Microsoft farà grandi annunci per quanto riguarda l'ecosistema Xbox e ci sarà anche una presentazione della campagna di Halo: Infinite.

La soffiata del giorno è arrivata come al solito dal profilo Twitter di Henderson, dove stando alle informazioni condivise dalle sue fonti afferma che questa settimana ci saranno "grandi annunci" Xbox, mentre 343 Industries dovrebbe presentare la campagna di Halo Infinite "a breve".

L'insider non ha fornito nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura di questi presunti "grandi annunci", ma non dovremo attendere molto per scoprilo, a patto che la soffiata sia vera ovviamente.

Tom Henderson è uno degli insider più prolifici della rete, ma questo non significa che ogni indiscrezione che condivide sia per forza di cose veritiera. Dunque come al solito vi consigliamo di prendere con le pinze le sue affermazioni.

Halo Infinite debutterà su Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 8 dicembre, quindi ormai mancano meno di due mesi al lancio. Insomma, i tempi sono più che maturi per un showcase in pompa magna della campagna, viste le grandi aspettative dei fan.

Nel frattempo Jez Corden, giornalista di Windows Central e molto vicino al panorama Xbox, di recente ha svelato nuovi dettagli su Avowed, Hellblade 2 e altri giochi in sviluppo presso gli studi first-party di Microsoft.