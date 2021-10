Xbox Series X|S: Avowed, Hellblade 2 e altri giochi commentati da Jez Corden

Avowed, Hellblade 2, Project Dragon, The Outer Worlds 2 e vari altri giochi per Xbox Series X|S sono stati menzionati e commentati da Jez Corden, giornalista di Windows Central, all'interno del suo podcast The Xbox Two in compagnia di Rand al Thor.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, visto che non sono notizie ufficiali, ma Jez Corden si è dimostrato alquanto affidabile e vicino agli ambienti produttivi di Microsoft, dunque è possibile che almeno parte dei riferimenti fatti nel corso di podcast siano realistici, alcuni dei quali peraltro molto interessanti.

Corden ha approfondito quanto riferito in precedenza su Avowed in un articolo a parte in cui riportava le impressioni avute dai primi contatti con il nuovo gioco Obsidian.

Per quanto riguarda il team in questione, ha riferito che 120 sviluppatori stanno lavorando ad Avowed e altri 120 a The Outer Worlds 2, a quanto pare. Con un organico organizzato in diversi team di sviluppo paralleli, secondo il giornalista/insider l'idea di Obsidian sarebbe rilasciare un gioco all'anno per i prossimi 7 anni, ovviamente di dimensioni diverse.

Corden ha inoltre confermato i leak emersi in precedenza sul fatto che Compulsion Games sta lavorando a un action game in terza persona. Conferma anche il fatto che IO Interactive sia impegnata nel gioco esclusivo chiamato al momento Project Dragon, che viene attualmente riportato anche negli annunci di lavoro del team di sviluppo.

Per quanto riguarda Hellblade 2, ha riferito che il secondo capitolo è molto più ampio del primo e che avrebbe essere mostrato di nuovo entro la fine del 2021. Inoltre, ha fatto trapelare i nomi in codice di altri due progetti in corso presso Xbox Game Studios, ovvero "Shaolin" e "Belfry".

Secondo quanto riferito, Xbox sta inoltre pubblicando un titolo da parte di un piccolo studio indie, che dovrebbe essere svelato tra poco e che dunque non è stato approfondito ulteriormente nel podcast. State of Decay 3 dovrebbe concentrarsi di più sulla narrazione e la connessione tra protagonista e altri personaggi, in modo da approfondire maggiormente i caratteri e le relazioni tra le persone.

Pare inoltre che Xbox stia lavorando un un team chiamato Mainframe su un MMO incentrato sul cloud.