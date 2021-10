Xbox Game Studios: Compulsion sviluppa un action dark fantasy in terza persona?

Compulsion Games, uno dei team forse più misteriosi degli Xbox Game Studios, sta lavorando da tempo a un nuovo progetto di cui non si sa assolutamente nulla, ma che secondo un insider sarebbe un action game in terza persona ad ambientazione dark fantasy.

Si tratta, anche in questo caso, di un'indiscrezione che non può essere verificata, dunque va presa semplicemente come una voce di corridoio, ma arrivando da Klobrille, un insider da sempre vicino all'ambito Xbox e solitamente affidabile, possiamo tenerla in una certa considerazione, in attesa di informazioni ufficiali.



Compulsion Games è un team canadese avviato come indie e fondato da Guillaume Provost, che ha lavorato in precedenza con Arkane Studios e altri team, prima di lanciare il proprio studio. Finora, sotto l'etichetta in questione, sono stati rilasciati Contrast e We Happy Few, quest'ultimo uscito nel 2018 come produzione più recente della squadra.

In precedenza, era emerso che Compulsion stava lavorando a un gioco su Unreal Engine 5, ma non ci sono stati ulteriori dettagli al riguardo. L'unico riferimento il buffo teaser emerso lo scorso maggio, ma praticamente senza informazioni precise sul gioco, tranne forse un riferimento al gatto di Schrödinger, cosa che, quantomeno, confermerebbe la volontà del team di continuare a sviluppare titoli alquanto fuori dagli schemi.

A questo punto, attendiamo eventuali annunci da parte del team, considerando che, a tre anni dall'uscita di We Happy Few, potrebbe essere giunto il momento adatto.