Compulsion Games, un buffo teaser per il nuovo gioco del team di We Happy Few

Compulsion Games lavora a un nuovo gioco in esclusiva per PC e Xbox dopo l'inquietante We Happy Few, e la responsabile PR dello studio ha voluto che si cominciasse a parlarne sui social, pubblicando un buffo teaser.

Gli sviluppatori hanno dichiarato tempo fa che continueranno a creare giochi fuori di testa anche dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, avvenuta nel corso del 2018, e non abbiamo dubbi in proposito.

In questo caso la PR si è limitata a pubblicare la foto di una scatola recante il logo di Compulsion Games, scrivendo che non si tratta di un press kit bensì semplicemente di un simpatico regalo per il team, ma in ogni caso uno spoiler.

Il regalo in questione è un gatto? Oppure, più probabilmente, il felino si è limitato ad adagiarsi nella scatola vuota? Tutte le ipotesi sono sul tavolo, ma ogni mossa ha un suo significato.

Immaginiamo dunque che all'E3 2021, durante lo showcase di Microsoft, scopriremo a cosa sta lavorando il team. Considerando che sono passati circa tre anni dal lancio dell'ultimo progetto, le tempistiche sono compatibili con questa ipotesi.