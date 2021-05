Mass Effect Legendary Edition primo su Steam, ma Final Fantasy XIV Endwalker schizza al secondo posto

Mass Effect Legendary Edition è primo su Steam, ma è tallonato da Final Fantasy XIV: Endwalker, di cui è appena stata annunciata l'uscita in autunno. In effetti solo i titoli più attesi riescono a scalare la top 10 globale pur essendo ancora molto distanti. Del resto il titolo di Square Enix è uno dei MMORPG più amati tra quelli attualmente sul mercato, nonché uno di quelli dalla riconosciuta qualità, quindi non stupisce che gli si dia un simile credito.

In terza posizione troviamo Resident Evil Village, seguito dall'appena lanciato Subnautica Below Zero. A seguire troviamo Total War: Three Kingdoms, che sta godendo i frutti di un forte sconto. Per il resto segnaliamo il ritorno in classifica di Terraria, anch'esso in offerta, mentre l'attesissimo Biomutant non riesce a entrare nella top 10, fermandosi in undicesima posizione.

Che aggiungere? Pare che i giocatori PC stiano apprezzando davvero moltissimo Mass Effect Legendary Edition e la possibilità di acquistare la raccolta su Steam. Se vogliamo è un ottimo modo per ribadire che l'IP è ancora molto amata, ma che agli appassionati non puoi vendere proprio di tutto (leggasi Mass Effect Andromeda).