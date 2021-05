Subnautica: Below Zero, trailer di lancio per il survival subacqueo

Subnautica: Below Zero, il nuovo episodio della serie survival sviluppata da Unknown Worlds Entertainment, è protagonista di un coinvolgente trailer di lancio che ci introduce all'ambientazione e alle novità del gioco.

Disponibile da ieri su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Subnautica: Below Zero ci vedrà esplorare uno scenario glaciale sul pianeta 4546B, determinati a scoprire cosa sia accaduto a nostra sorella, misteriosamente scomparsa.

Un'intera stazione di ricerca, l'Alterra, risulta abbandonata senza motivo e starà a noi raccogliere indizi e informazioni utili a capire dove siano finiti tutti i ricercatori che vi lavoravano, cercando nel frattempo di sopravvivere alle insidie del mondo alieno.

Subnautica: Below Zero, una fase di esplorazione sottomarina.

Raccogliendo risorse potremo costruire degli strumenti che possano aiutarci a portare a termine la missione, mentre a bordo della moto volante Snowfox ci sposteremo da una zona all'altra, attraversando biomi anche molto diversi fra loro.

Qualcosa di misterioso è in agguato dietro ogni angolo. Nuota attraverso il pesce buco gigante, imbattiti nel leviatano ombra durante la sua caccia, fai visita agli adorabili pinguini artici. Non abbassare la guardia. Non tutte le creature di questo strano mondo sono amichevoli.

Tuffati, l'acqua è calda. Le temperature sottozero di questa regione artica pongono una nuova minaccia. Le nuove condizioni meteo di stendono come un lenzuolo sugli habitat terrestri. Costruisci una tuta antigelo, sorseggia un caffè fumante, e riscaldati vicino ai gigli termici per combattere i brividi.