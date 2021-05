YouTube: anziano giapponese di 93 anni diventa star giocando ai simulatori di guida

Un anziano signore giapponese di 93 anni è diventato una star di YouTube, con video capaci di fare più di tre milioni di visualizzazioni, giocando in modo eccellente con dei simulatori di guida, che naturalmente ama affrontare usando un volante.

A farlo conoscere al mondo è stato il nipote, lo youtuber Olivin Corp, anch'esso appassionato di videogiochi. L'anziano non era mai stato un videogiocatore, ma lo è diventato in tempi recenti. La sua passione erano le auto, che aveva fatto diventare anche un lavoro, guidando il taxi negli anni 60 e un camion dagli anni 70 fino ai 90. A fargli scattare l'amore per i videogiochi è stato guardare il nipote giocare a Forza Motorsport 7. Da lì a impugnare il volante il passo è stato breve.

A rendere il tutto più eccezionale c'è anche il fatto che in gioco sono state riprodotte alcune auto classiche che l'anziano ha effettivamente posseduto, come la Mazda RX-7. Oltre a Forza Motorsport 7, l'anziano pilota si è appassionato anche all'italianissimo Assetto Corsa. Da notare che il simpatico signore vuole giocare rigorosamente con le marce manuali, in modo molto più professionale di alcuni giocatori sbarbatelli.