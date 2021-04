Subnautica: Below Zero, data di uscita su tutte le piattaforme nel nuovo trailer

Subnautica: Below Zero ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal nuovo trailer cinematografico: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 14 maggio.

Viene dunque confermata l'uscita di Subnautica: Below Zero anche sulle console Sony e Microsoft, nell'ambito di un'esperienza subacquea che promette tante novità, dopo l'ottima accoglienza riservata all'originale Subnautica.

Below Zero è un gioco d'avventura sottomarino ambientato in un mondo oceanico alieno. Si tratta di un nuovo capitolo della saga di Subnautica, sviluppato da Unknown Worlds.

Subnautica: Below Zero, una fase esplorativa.

Torna su 4546B

Immergiti in una nuovissima missione sottozero in una regione artica del pianeta 4546B. Sei lì per scoprire la verità sulla sorte di tua sorella, col solo aiuto del tuo ingegno e qualche pezzo di un kit di sopravvivenza.

Scopri la verità

L'Alterra se ne è andata in tutta fretta dopo un misterioso incidente. Ci sono diverse stazioni di ricerca abbandonate disseminate nella regione. Cosa è successo agli scienziati che lavoravano qui? Registri, strumenti e database sparsi tra i detriti sembrano dipingere uno scenario diverso dell'incidente. Con risorse limitate, dovrai improvvisare per sopravvivere.

Scopri biomi inesplorati

Naviga sotto le arcate illuminate di blu dei ponti tortuosi; lasciati stupefare dai giganteschi cristalli scintillanti delle grotte cristalline; arrampicati sulle vette innevate ed esplora le caverne ghiacciate del circolo glaciale; schiva le eruzioni delle sorgenti termali e scopri artefatti alieni. Below Zero offre ambienti completamente nuovi in cui sopravvivere, studiare ed esplorare.

Subnautica: Below Zero, un'immagine dello scenario "sotto zero" del gioco.

Costruisci habitat e veicoli

Sopravvivi al clima estremo costruendo habitat complessi, cercando risorse e costruendo strumenti. Sfreccia nella tundra innevata a bordo della moto volante Snowfox. Attraversa biomi incantevoli e pericolosi sul tuo Seatruck modulare.

Ricerca forme di vita aliene

Qualcosa di misterioso è in agguato dietro ogni angolo. Nuota attraverso il pesce buco gigante, imbattiti nel leviatano ombra durante la sua caccia, fai visita agli adorabili pinguini artici. Non abbassare la guardia. Non tutte le creature di questo strano mondo sono amichevoli.

Sopravvivi alle temperature gelide

Tuffati, l'acqua è calda. Le temperature sottozero di questa regione artica pongono una nuova minaccia. Le nuove condizioni meteo di stendono come un lenzuolo sugli habitat terrestri. Costruisci una tuta antigelo, sorseggia un caffè fumante, e riscaldati vicino ai gigli termici per combattere i brividi.

Subnautica: Below Zero, una sequenza esplorativa.

Un oceano di intrighi

Cosa è successo davvero a tua sorella? Chi erano gli alieni che sono stati qui prima di te? Perché si trovavano su questo pianeta? È possibile trovare conforto nella verità? Below Zero continua la storia della saga di Subnautica, tuffandosi nel pieno del mistero introdotto nel gioco originale.

Sviluppo aperto

Lo sviluppo di Subnautica: Below Zero è aperto. Ricevi aggiornamenti settimanali o giornalieri, scopri a cosa sta lavorando il team di sviluppo, osserva i cambiamenti in tempo reale e invia il tuo feedback dal gioco. Vogliamo sapere cosa ne pensi e ti invitiamo a partecipare al processo.

Il team di sviluppo

Below Zero è sviluppato da Unknown Worlds, un piccolo studio la cui storia ha origine nel 2002 con Natural Selection, il mod di Half-Life. È lo stesso studio che ha creato Subnautica. Il team è sparso in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Regno Unito, Francia, Russia, Austria, Australia, Canada e altri ancora.