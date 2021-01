Subnautica: Below Zero in uscita anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One?

Subnautica: Below Zero sarebbe in uscita non solo su PC e Nintendo Switch, come annunciato inizialmente, ma anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: lo rivela la classificazione ESRB.

Dopo il grande successo dell'originale Subnautica, con vendite per oltre 5 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One, l'espansione stand alone Below Zero farà il proprio debutto nel corso del 2021, ma su di un numero di piattaforme diverso rispetto a quelle ufficializzate finora.

Attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, il pacchetto introduce due grosse novità rispetto al Subnautica originale: un lato narrativo più compiuto, con tanto di personaggi non giocanti con cui parlare e interagire, e alcuni nuovi biomi da esplorare.

Stiamo parlando sempre di un survival in cui il focus del gameplay è andare in giro per mare alla ricerca di materiali da utilizzare per costruire strumenti sempre più complessi e potenti, ma in questo caso la presenza di altre creature senzienti è più tangibile e funge maggiormente da collante all'azione.

In attesa di conferme ufficiali, per saperne di più date un'occhiata al nostro provato di Subnautica: Below Zero.