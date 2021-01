Rustler (Grand Theft Horse): data di uscita dell'Early Access e trailer live action

Jutsu Games ha annunciato con un buffo trailer live action la data di uscita della versione Early Access di Rustler (Grand Theft Horse). Questo gioco isometrico, chiaramente ispirato a un classico come GTA 2, arriverà su Steam in versione per l'accesso anticipato il 18 febbraio 2021.

Attraverso questo divertente filmato lo sviluppatore polacco vuole dare al giocatore un'idea di quello che dovrà fare in Rustler (Grand Theft Horse). Come dicevamo in apertura, si tratta di un classico gioco d'azione con visuale isometrica nel quale dovrete girare per una città, rubare mezzi di trasporto e arricchirvi in maniera dismisurata.

La principale differenza con GTA 2 è che al posto di essere un criminale di una metropoli americana sarete un bulletto medioevale, il cui obiettivo è quello di conquistare il cuore di una principessa e sistemarsi per sempre.

Per farlo dovrà semplicemente vincere il Grande Torneo e sconfiggere tutti i grandi guerrieri che si iscriveranno. Per ottenere la mano della principessa, però, tutto sarà lecito. Ecco, quindi, che Il Tizio dovrà rubare cavalli, derubare professioniste e scalare i vertici della malavita per ottenere il su obiettivo.

Per cominciare a saggiare le qualità del gioco, Jutsu Games ha pubblicato su Steam il prologo di Rustler (Grand Theft Horse), mentre da mese prossimo sarà possibile giocare la versione Early Access, così da dare una mano allo studio a sgrezzare i difetti ed espanderne le meccaniche di gioco.

Potrete trovare la pagina Steam di Rustler (Grand Theft Horse) a questo indirizzo.