Rustler (Grand Theft Horse) uscirà nel 2021, ma la demo è già su Steam

Rustler (Grand Theft Horse), il nuovo gioco di Jutsu Games, non fa mistero delle sue fonti di ispirazione. Se il gameplay sembra quello di GTA 2, la copertina e il design sembrano essere presi di peso da Bully. In Rustler sarete un bulletto del medioevo che dovrà fare di tutto per conquistare la mano di una principessa e sistemarsi a vita. Lo aiuterete? Lo sviluppatore e il suo publisher, Games Operators, hanno annunciato che il gioco uscirà nel 2021 su Steam, ma, nel caso in cui vogliate vedere com'è, potrete scaricare la demo direttamente dallo store di Valve.

A questo indirizzo potete scaricare la demo di Rustler, oltre che ottenere qualche informazioni aggiuntiva sul gioco.

Per chi se lo chiedesse, Rustler (Grand Theft Horse) è un gioco action open world isometrico che sembra in tutto e per tutto un GTA 2 a stampo medioevale. Aspettatevi quindi inseguimenti isometrici a bordo di cavalli, scazzottate e qualche furto di troppo.

I protagonista di Rustler, infatti, è l'anti eroe Guy, un brigante determinato a vincere il Gran Torneo e il suo premio in palio: la mano della principessa. Per raggiungere questo obiettivo Guy non contemplerà ostacoli e non si farà scrupoli a rubare, picchiare o peggio per ottenere quello che vuole.

Qualche tempo fa avevamo pubblicato un provato di Rustler. Come vi sembra?