Steam svela i giochi più popolari di novembre 2020

Tramite la propria rubrica mensile, Steam ha svelato i giochi più popolari di novembre 2020. I risultati sono basati sui ricavi complessivi generati durante le prime due settimane dopo il lancio, che hanno permesso la selezione di ben 20 titoli di successo. Inoltre, Steam ha incluso anche cinque giochi free to play più popolari, scelti in base al numero complessivo di giocatori unici raggiunto.

Ecco i 20 titoli più popolari di novembre 2020 su Steam, in ordine di data di uscita:



Kingdom Reborn

Door Kickers 2: Task Force North

Due Process

SpellForce 3 Fallen God

Apex Legends

DIRT 5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Superliminal

Prodeus

FUSER

Sakuna: Of Rice and Ruin

Yakuza Like a Dragon

Titanfall

Firefight Simulator - The Squad

Mars Horizon

Shenmue III

Slasher's Keep

Football Manager 2021

Amazing Cultivation Simulator

Nekopara Vol. 4

Ecco invece i giochi free to play più popolari di novembre 2020 su Steam:



Apex Legends

Super Buckyball Tournament Preseason

*NEW* SCUFFED EPIC BHOP SIMULATOR 2023 (POG CHAMP)

Our Life: Beginnings & Always

Disc Space

Anche se ci sono molteplici nomi noti all'interno di queste liste, è impossibile non notare giochi che forse ai più sono sfuggiti, come "*NEW* SCUFFED EPIC BHOP SIMULATOR 2023 (POG CHAMP)" (è il vero nome completo del gioco su Steam). Come molti avranno intuito, è un videogame meme. In termini ludici, si tratta di un "simulatore di parkour" che pare aver ottenuto un enorme successo. Potete vedere un'immagine del gioco in calce.

Infine, vi segnaliamo anche che i recenti saldi autunnali di Steam sono stati i più grandi di sempre.